El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frías de la tarde.

A medida que avance la jornada, el cielo se tornará completamente cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.3 mm por la mañana, aumentando a 0.8 mm en las horas centrales del día y alcanzando hasta 2 mm por la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Mos necesiten paraguas y ropa impermeable.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 77% y el 100% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. El viento soplará desde el noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad de tormenta entre las 02:00 y las 08:00, y un 55% entre las 08:00 y las 14:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas.

A medida que el día avance hacia la tarde, la temperatura podría descender a 14 grados, y se espera que el cielo continúe cubierto con lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final del día, cuando el sol se oculta a las 21:08.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones inestables y que tomen precauciones al salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.