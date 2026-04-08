El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Se espera que la precipitación sea variable, con acumulaciones que podrían llegar hasta 11 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 19:00 y las 20:00 horas, cuando se prevé un incremento en la actividad tormentosa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 26 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento puede contribuir a la sensación de frescor, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. La dirección del viento variará a lo largo del día, pasando de noreste a suroeste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la intensidad de las lluvias.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 64% y el 97% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente bastante incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto a la tormenta, la probabilidad de que se produzcan descargas eléctricas es significativa, con un 70% de probabilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran fuera de casa durante las tormentas.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones se mantengan inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. En resumen, Moraña experimentará un día marcado por la inestabilidad climática, con lluvias y tormentas que podrían afectar las actividades diarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.