El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con un 100% de probabilidad de lluvia en los periodos más críticos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este tiempo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 72% hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 60% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. La tarde presentará un ligero alivio en la probabilidad de tormentas, pero aún se mantendrá un 55% de posibilidad de que se desarrollen.

Es recomendable que los habitantes de Mondariz se preparen para un día húmedo y fresco, llevando paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando mínimos de 13 grados hacia el final del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.