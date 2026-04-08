El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con un 100% de probabilidad de lluvia en el periodo de 02:00 a 08:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias escasas que se extenderán hasta la tarde. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.3 mm en la madrugada, aumentando a 1 mm entre las 04:00 y las 05:00, y alcanzando hasta 3 mm en el periodo de 21:00 a 22:00. Esto indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes, lo que podría generar charcos y un ambiente húmedo en las calles.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 17 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Los vientos más fuertes se sentirán entre las 18:00 y las 20:00, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de tormentas en el periodo de 02:00 a 08:00, disminuyendo a un 60% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer consigo descargas eléctricas.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones de lluvia y viento, y que tomen precauciones si planean salir durante las horas más inestables del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.