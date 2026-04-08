El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones nubosas, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.5 y 5 mm a lo largo del día, con un pico de lluvia más significativo en la tarde, donde se anticipa que las tormentas sean más intensas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en ciertos periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Meis experimenten lluvias durante el día. Las tormentas podrían acompañarse de ráfagas de viento, que se prevén con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará predominantemente del sureste y del sur, con ráfagas que podrían ser notables, especialmente durante las tormentas. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:08, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un cielo dramático y tormentoso.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente cubierto con tormentas y lluvias, temperaturas frescas y un ambiente húmedo, lo que sugiere que es un buen día para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.