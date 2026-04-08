El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. En las primeras horas, la lluvia será escasa, pero a partir del periodo de la tarde, se prevé un incremento significativo en la intensidad de las lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 8 mm, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se sitúa en un 100%.

Las tormentas también serán un factor a considerar, con un 70% de probabilidad de tormenta en la misma franja horaria. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h, provenientes del sur, lo que podría generar una sensación de inestabilidad en el ambiente.

Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 4 a 6 km/h, pero se intensificará a medida que el día avance. En la tarde, se prevé que el viento sople con más fuerza, lo que podría contribuir a la sensación de frío, a pesar de las temperaturas relativamente templadas.

Es importante que los habitantes de Meaño tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, tormentas y viento puede hacer que las condiciones sean peligrosas. Se recomienda estar atentos a los avisos meteorológicos y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad.

En resumen, el día de hoy en Meaño se caracterizará por un tiempo cubierto, con lluvias y tormentas a la vista, temperaturas frescas y un aumento en la velocidad del viento. Mantenerse informado y preparado será clave para enfrentar las condiciones climáticas que se avecinan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.