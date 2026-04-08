El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se deterioren, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde, donde la probabilidad de precipitación se eleva al 100%. Durante este periodo, se anticipan tormentas acompañadas de lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 70% de posibilidades de que se produzcan fenómenos eléctricos. Esto sugiere que los residentes de Marín deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. Las tormentas podrían ser intensas, aunque se espera que la lluvia sea escasa en comparación con otros días de tormenta.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas caerán a alrededor de 12 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura. La bruma podría aparecer en las primeras horas de la mañana del día siguiente, lo que podría afectar la visibilidad.

En resumen, hoy en Marín se anticipa un día de cielos cubiertos, con altas probabilidades de tormenta y lluvias escasas, especialmente en la tarde. Los residentes deben estar atentos a las condiciones climáticas y tomar precauciones si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.