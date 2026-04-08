El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma y niebla en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las zonas más bajas y húmedas. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 10 grados , con una sensación térmica algo más fresca debido a la humedad relativa que alcanzará el 92%.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia escasa durante las primeras horas del día, lo que podría traducirse en acumulaciones de hasta 0.8 mm. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, con intervalos nubosos que podrían traer lluvias ligeras en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 75%.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A lo largo del día, se prevé que la temperatura máxima alcance los 18 grados , aunque la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados, mientras que la probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 60%. Las lluvias podrían ser más intensas hacia la noche, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm, especialmente en las últimas horas del día.

Al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La bruma y la niebla volverán a hacer acto de presencia, reduciendo la visibilidad y creando condiciones potencialmente peligrosas para la conducción. Se recomienda a los ciudadanos de Lalín que tomen precauciones al desplazarse y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.