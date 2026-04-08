El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 8 de abril de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 16 grados hacia la tarde.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose en niveles significativos a lo largo del día. Se anticipa que las lluvias sean escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que avance la jornada, especialmente en la tarde, donde se prevén acumulaciones de hasta 7 mm. Las tormentas también son una posibilidad real, con un 70% de probabilidad de tormenta en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, oscilando entre el 82% y el 98%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el noreste y el sur, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.
A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas podrían volverse más severas, con un aumento en la intensidad de las lluvias y la posibilidad de tormentas eléctricas. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si tienen planes de salir, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias y tormentas a la vista. Es un día para estar preparados y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede evolucionar a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.
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