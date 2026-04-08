El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 75%, lo que sugiere que los habitantes de A Guarda deben estar preparados para condiciones húmedas. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 1 mm, lo que, aunque no es significativo, puede resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta durante todo el día, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 64% por la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas y muy nuboso en algunos momentos. La probabilidad de tormenta es moderada, alcanzando un 55% en las primeras horas y disminuyendo a un 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo.

Los habitantes de A Guarda deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.