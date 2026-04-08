El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con intervalos nubosos, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad se intensificará, dando paso a un ambiente completamente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 13 grados durante las primeras horas del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. A lo largo de la mañana, se espera que la precipitación sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. Sin embargo, a medida que el día avance, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, la probabilidad de lluvia aumentará, con valores que podrían alcanzar hasta 2 mm en total.

El viento soplará desde el noreste y el este, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del este y noreste.

La humedad relativa será alta, alcanzando picos del 93% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esto puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que el día se desarrolle, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00, con valores que podrían llegar a los 17 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y que lleven paraguas si planean salir. La combinación de viento y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual, así que es aconsejable vestirse en consecuencia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.