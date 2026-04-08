El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubosidad significativa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 10 a 11 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 75% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con precipitaciones que podrían acumular hasta 0.6 mm. Esto indica que los habitantes de A Estrada deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas a medida que se acerque la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h hacia la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 67% hacia la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas y la nubosidad, creará un ambiente fresco y húmedo, típico de la primavera en esta región.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá a unos 13 grados . La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de tormenta entre las 20:00 y las 02:00 horas. Los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo y prepararse para condiciones inestables.

En resumen, el día de hoy en A Estrada se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.