El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría dar paso a tormentas y lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias, con un acumulado que podría llegar hasta 11 litros por metro cuadrado en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 13 km/h a lo largo del día, lo que podría influir en la percepción del frío, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 64% y el 97%.

La humedad será un factor constante, con niveles que se mantendrán altos, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda.

En resumen, los habitantes de Cuntis deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La tarde y la noche serán especialmente propensas a tormentas, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.