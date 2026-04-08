El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco pero no frío.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que la precipitación será ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm. A partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 75%, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos intermitentes. En total, se prevé que la lluvia acumulada durante el día alcance hasta 5 mm, siendo más intensa en la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 30 km/h en las horas centrales del día. Esto, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 66% y el 94%, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 75% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las condiciones podrían volverse más inestables, con la posibilidad de tormentas que podrían traer consigo lluvias más intensas y ráfagas de viento. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 14 grados .

En resumen, los habitantes de Catoira deben estar preparados para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.