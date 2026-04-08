El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 11 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esta combinación de factores aumentará la probabilidad de lluvia, que se estima en un 100% durante los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.5 y 4 mm a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 16 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esto, sumado a la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas de lo habitual.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 60% de posibilidad de que se desarrollen en los periodos de mayor inestabilidad. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que es importante tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

Por la noche, las condiciones continuarán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas más frías de la noche.

Es recomendable que los habitantes de A Cañiza se preparen para un día de clima inestable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las bajas temperaturas y la posibilidad de lluvia. La atención a las alertas meteorológicas será crucial, especialmente en caso de que se produzcan tormentas eléctricas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.