El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un estado de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales.

La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 100% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Cangas deben estar preparados para condiciones húmedas. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total durante el día. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde, con un aumento en la posibilidad de tormentas, que se estima en un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

La temperatura máxima se mantendrá en torno a los 15 grados , mientras que la mínima se situará en los 12 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente. Los vientos serán moderados, predominando del noreste y del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 29 km/h en las horas más intensas de la tarde.

A lo largo del día, se espera que el viento sople con una velocidad promedio de entre 6 y 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. La combinación de la alta humedad y el viento puede generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

Es recomendable que los residentes de Cangas tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente si tienen planes de salir. Llevar paraguas y ropa adecuada será esencial para enfrentar las inclemencias del tiempo. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La puesta de sol se producirá a las 21:09, marcando el final de un día que, aunque nublado y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.