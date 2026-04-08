El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 12 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose en niveles significativos durante la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 7 mm en la tarde, especialmente entre las 20:00 y 22:00 horas. Esto indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste al principio del día, con velocidades que alcanzarán los 6 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sur, con ráfagas que podrían llegar a los 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse en capas y estar preparado para las condiciones cambiantes.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es considerable, con un 70% de posibilidad de tormentas en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar la seguridad en actividades al aire libre.

En resumen, Cambados experimentará un día cubierto y fresco, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.