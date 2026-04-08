El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 80% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con estimaciones que indican entre 0.5 y 1 mm de lluvia en las primeras horas, aumentando a 9 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente bastante húmedo y propenso a tormentas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a la sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día.

La humedad relativa será notablemente alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre deben tener precaución, ya que las condiciones podrían volverse adversas con la llegada de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un cielo cubierto, altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día para estar preparados y tomar precauciones ante las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.