El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, con un 100% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 85% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Las precipitaciones acumuladas durante la mañana podrían llegar a 0.2 mm, aumentando a 1 mm en las horas posteriores. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde, cuando se prevé que la tormenta se intensifique.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 16 y 24 km/h, alcanzando rachas de hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 16 grados en las horas centrales, mientras que por la noche descenderá a unos 13 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, lo que podría hacer que se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 65% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que los residentes de Bueu deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias.

En resumen, el día de hoy en Bueu se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente húmedo. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.