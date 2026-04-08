El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, acumulando entre 0.1 y 6 mm a lo largo del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Los vientos también jugarán un papel importante en la jornada. Se espera que soplen desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, que combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frescas. Durante la mañana, los vientos serán más suaves, con velocidades de alrededor de 5 a 10 km/h, pero se intensificarán a medida que avance el día.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda a los habitantes de Barro estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Barro se caracterizará por un tiempo cubierto, con lluvias intermitentes y tormentas en la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades bajo techo, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.