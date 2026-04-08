El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos, y la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en la mañana.

A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, con lluvias intermitentes que podrían intensificarse ligeramente en algunos momentos. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 89% en las horas más críticas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el noreste y el este, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 21 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad en las horas de la mañana y un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían producirse algunas tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento temporal en la precipitación.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento moderado podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el tiempo. Manténgase informado sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.