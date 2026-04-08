El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 9 y 12 grados , alcanzando su punto más alto en las horas de la tarde, donde se espera que llegue a los 18 grados.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas del día, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será ligera, acumulando alrededor de 0.1 a 0.5 mm. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque la intensidad disminuirá, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en las horas siguientes.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable que los residentes se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará ligeramente, pero se mantendrá por debajo de lo habitual debido a la persistente nubosidad.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de que las condiciones mejoren ligeramente hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.