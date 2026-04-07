El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 02:00 y las 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 16 grados . Este rango térmico, aunque fresco, no será el principal factor a considerar, dado que la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se esperan rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h, principalmente del sur y sureste. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos eviten salir sin un paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

A medida que avance el día, las tormentas serán más probables, con un 75% de probabilidad de tormenta en los periodos de mayor actividad. Las tormentas podrían traer consigo lluvias intensas, lo que podría causar acumulaciones significativas de agua en cortos periodos de tiempo. Los servicios de emergencia y las autoridades locales están en alerta ante la posibilidad de inundaciones en áreas propensas.

A pesar de las condiciones adversas, habrá breves momentos de claridad, especialmente hacia el final de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente. Sin embargo, no se espera que el cielo se despeje por completo, y las nubes altas podrían persistir, manteniendo la atmósfera sombría.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se anticipa un día lluvioso y ventoso, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones adecuadas para garantizar su seguridad y comodidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas de la tarde.

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas posteriores.

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras en este intervalo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.