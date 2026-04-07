El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras en este intervalo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas de la tarde.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con un aumento en la intensidad de las lluvias hacia el mediodía. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en este periodo, lo que indica que se podrían experimentar chubascos intermitentes. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con rachas que oscilarán entre los 18 y 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las ráfagas más intensas se esperan en la mañana, especialmente entre las 02:00 y las 08:00, donde se registrarán vientos de hasta 21 km/h. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá constante, lo que podría afectar la sensación térmica.

En la tarde, aunque las lluvias disminuirán, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de tormenta del 80% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser menos frecuentes, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser descartada. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, pero la combinación de la humedad y el viento podría hacer que se sienta más fresco.

Hacia la noche, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente, con cielos despejados a partir de las 21:00, aunque las temperaturas seguirán descendiendo hasta alcanzar los 14 grados. La jornada concluirá con un ambiente más tranquilo, pero es recomendable que los habitantes de Vilagarcía de Arousa se preparen para un día de lluvias y viento, manteniendo precauciones al salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.