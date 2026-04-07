El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, lo que proporcionará un tiempo templado, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, alcanzando hasta un 95% en algunos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en las horas de la tarde, lo que indica que la actividad pluvial se intensificará hacia el final del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los habitantes de Vilaboa tomen precauciones ante posibles rachas de viento que podrían afectar la movilidad y la seguridad en exteriores.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 85%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el final de la jornada.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que haya un 70% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas. La puesta de sol se producirá a las 21:07, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y claridad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.