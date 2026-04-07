El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían acompañarse de lluvia escasa. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas.

A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura fluctúe entre los 12 y 20 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 67% a lo largo del día. Esto generará un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es considerable, alcanzando hasta un 100% en algunos periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día. Las precipitaciones serán escasas en términos de acumulación, con valores que podrían oscilar entre 0.1 y 3 mm, pero la persistencia de la lluvia podría hacer que el suelo se mantenga húmedo y resbaladizo.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 44 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las ráfagas más fuertes. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá en general moderado, lo que podría contribuir a la dispersión de las nubes en algunos momentos.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes, con la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá a unos 11 grados, y la humedad aumentará, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Vila de Cruces se anticipa un día de cielos cubiertos, lluvias intermitentes y tormentas, con temperaturas moderadas y un viento que podría intensificarse en ciertos momentos. Es recomendable que los residentes tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.