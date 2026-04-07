El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes de la ciudad se enfrenten a lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados durante la mayor parte del día, lo que proporcionará un ambiente fresco, aunque algo húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Se espera que las lluvias se intensifiquen ligeramente, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, con una probabilidad de tormenta del 70%. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 84% en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 19 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frescor en el ambiente. Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se prevé que la lluvia acumulada alcance hasta 3 mm.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 18:00 y 19:00. La humedad seguirá siendo un factor importante, con valores que rondarán el 70% al final del día. El viento disminuirá en intensidad, pero aún se sentirán ráfagas desde el sureste.

En resumen, los vigueses deben prepararse para un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas, aunque moderadas, se verán afectadas por la humedad y el viento. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, típico de la primavera en la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.