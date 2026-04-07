El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 14 y 18 grados . En las primeras horas del día, la temperatura se situará en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 75% al 91% durante el día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 26 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Sin embargo, se prevén ráfagas que podrían superar los 40 km/h, especialmente durante las tormentas. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. La probabilidad de tormentas se sitúa en un 65% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que podrían producirse tormentas eléctricas en algunos momentos. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumularse, especialmente en las horas centrales del día, con un total de precipitación que podría alcanzar hasta 2 mm.

Por la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 14 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de bruma o niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, los habitantes de Valga deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.