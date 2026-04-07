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El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. Aunque el cielo seguirá cubierto, la probabilidad de lluvia disminuirá, con precipitaciones que se estiman en 0.2 mm durante la mañana y 0.1 mm en la tarde. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 84% en las horas más frescas del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h en momentos puntuales, lo que podría generar algunas molestias al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad durante la mañana y un 75% en la tarde, lo que indica que es probable que se produzcan tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa, aunque es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con precipitaciones mínimas esperadas. La visibilidad podría verse afectada por la humedad y las nubes, por lo que se aconseja precaución si se planea salir.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas suaves. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que estén atentos a posibles tormentas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.

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