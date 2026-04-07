El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se espera que las lluvias se intensifiquen ligeramente, especialmente en la tarde, con un aumento en la probabilidad de tormentas que alcanzará hasta el 75% entre las 14:00 y las 20:00. Las temperaturas durante esta franja horaria se mantendrán en torno a los 17 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, rondando el 80%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo, especialmente durante las tormentas.

En la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían persistir hasta la noche. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, y se recomienda a los residentes de Tomiño que estén preparados para condiciones climáticas cambiantes. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 21:07, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 12 grados en las horas más tardías.

En resumen, hoy en Tomiño se anticipa un día mayormente nublado con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas, especialmente en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.