El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se espera que las lluvias se intensifiquen, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 90% entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que los habitantes de Soutomaior deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia moderada. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas más críticas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 66% y el 84% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas de la mañana, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. Los vientos predominantes serán del sur y sureste, lo que podría acentuar la sensación de inestabilidad en la atmósfera.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se podrían registrar algunas lloviznas ligeras.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, especialmente en las horas centrales de la jornada. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones ante posibles tormentas y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.