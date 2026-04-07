El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 4 mm en el periodo inicial. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 85% en las primeras horas y aumentando a un 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Silleda experimenten condiciones de lluvia durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11°C y 15°C a lo largo del día. La temperatura máxima se espera alrededor de las 10:00, alcanzando los 15°C, mientras que por la tarde, las temperaturas descenderán a 14°C. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 62% y el 95%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 43 km/h en las horas más activas del día. Este viento podría contribuir a la sensación de inclemencia, especialmente durante las tormentas. La dirección del viento también podría cambiar ligeramente a lo largo del día, pero se espera que predomine el sureste.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 90% entre las 14:00 y las 20:00. Esto implica que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. La combinación de lluvia, viento y tormentas podría generar momentos de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A partir de las 22:00, se espera que las condiciones climáticas comiencen a mejorar, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse gradualmente. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad climática, con lluvias y tormentas que afectarán a Silleda, especialmente durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.