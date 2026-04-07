El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que afectarán a la localidad durante gran parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán de intensidad variable, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más críticas.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 17 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 86% en la mañana y disminuyendo ligeramente a 75% por la noche. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento podría disminuir, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la lluvia.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad de tormentas eléctricas en las primeras horas del día, lo que podría intensificar las precipitaciones. A medida que se acerque la tarde, esta probabilidad se mantendrá en torno al 70%, lo que sugiere que los habitantes de Sanxenxo deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

A pesar de las inclemencias del tiempo, se espera que hacia la noche las lluvias disminuyan, dando paso a un cielo más despejado, aunque aún con intervalos nubosos. La temperatura nocturna se mantendrá en torno a los 13 grados, lo que permitirá que la noche sea relativamente fresca.

En resumen, el día de hoy en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias persistentes y la posibilidad de tormentas, lo que aconseja a los residentes y visitantes tomar precauciones y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.