El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% en las primeras horas y se mantendrá alta durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia que podrían acumular hasta 0.3 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 70% en las horas de la mañana y un 75% en la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. A medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento disminuya, pero seguirá siendo notable.

En la tarde, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 16 grados, con cielos cubiertos y una ligera posibilidad de que las lluvias se intensifiquen. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, lo que podría llevar a un aumento en la actividad eléctrica en la zona. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

Hacia la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 14 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan chubascos aislados. La puesta de sol se producirá a las 21:06, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no debería presentar condiciones extremas. Se aconseja a los habitantes de Salvaterra de Miño que se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.