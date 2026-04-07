El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, con una humedad relativa que rondará el 79%. Esto generará una sensación de frescor, especialmente en combinación con vientos del sureste que alcanzarán velocidades de hasta 15 km/h. La combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, y la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas se mantendrán estables, pero se prevé un ligero aumento en la precipitación, con valores que podrían llegar hasta 2 mm en total durante el día. Las rachas de viento también se intensificarán, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad en la calle.

En la noche, la situación no mejorará mucho, ya que el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta. Las temperaturas descenderán a unos 12 grados, y la humedad relativa aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. Los vientos disminuirán un poco, pero seguirán siendo perceptibles, con velocidades de alrededor de 10 km/h.

Es recomendable que los habitantes de Salceda de Caselas se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones podrían afectar actividades al aire libre, por lo que se sugiere planificar en consecuencia. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, típico de la primavera, pero con la posibilidad de tormentas que podrían complicar la situación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.