El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Se espera que continúen las lluvias, aunque en cantidades variables, con registros de hasta 1 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que puede generar una sensación de incomodidad en el ambiente.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán los 42 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas que se prevén en la tarde. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur y sureste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola parecer más fresca de lo que realmente es.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 80% entre las 14:00 y las 20:00. Esto significa que los habitantes de Ribadumia deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, con la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias más intensas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados , lo que, combinado con la alta humedad, podría resultar en un ambiente bastante pesado.

Hacia la noche, se espera que las condiciones comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a 14 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que marcarán la jornada. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.