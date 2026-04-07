El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras en este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados durante la mayor parte del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, con intervalos de nubes altas y algunas lluvias intermitentes. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 84% en las horas más húmedas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. La temperatura mínima se registrará en torno a los 14 grados por la tarde, mientras que la máxima se mantendrá en los 18 grados.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 49 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es recomendable que los habitantes de Redondela tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con un total estimado de hasta 4 mm en las horas más activas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 14 grados hacia el final del día, y la probabilidad de lluvia disminuirá, permitiendo que la noche sea más tranquila. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles cambios en el tiempo, ya que la inestabilidad atmosférica puede traer sorpresas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.