El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Pontevedra se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían acompañarse de precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones cambiantes.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 14 y 17 grados . A primera hora, se registrarán 16 grados, con una ligera disminución hacia la tarde, donde se espera que la temperatura baje a 15 grados. La humedad relativa será alta, rondando el 90% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en los momentos más intensos. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 10 a 25 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de inestabilidad en el ambiente. Las ráfagas más fuertes se prevén en la mañana y la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 70% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avance la jornada. Sin embargo, es importante estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de nubes densas y la posibilidad de tormentas eléctricas sugiere que los residentes deben estar preparados para cualquier eventualidad.

A medida que se acerque la tarde, se espera que las condiciones se mantengan inestables, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias intermitentes. La tarde podría traer un leve respiro en cuanto a la intensidad de las precipitaciones, pero no se descartan chubascos aislados.

En resumen, Pontevedra vivirá un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Es un día para mantenerse informado y preparado, especialmente si se planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.