El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían acompañarse de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes se enfrenten a lluvias intermitentes a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 14 y 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, lo que podría ofrecer un leve respiro en medio de la inclemencia del tiempo. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente durante las primeras horas del día, cuando la velocidad del viento será más notable. A lo largo de la mañana, se prevé que el viento disminuya ligeramente, pero aún así se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidades de que se produzcan en las primeras horas de la mañana y un 75% durante la tarde. Esto indica que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas severas, que podrían incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar algunas variaciones, pasando de un estado cubierto a momentos de nubosidad más ligera, aunque las lluvias seguirán siendo una constante. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con acumulaciones que podrían llegar a ser notables en algunos momentos del día.

En resumen, Pontecesures enfrentará un día de abril caracterizado por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.