El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 95% en ciertos periodos. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 68% y el 99%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 0.1 a 4 mm a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia esperados entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante estos periodos, la probabilidad de tormentas también será significativa, alcanzando hasta un 75%. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y, posiblemente, severas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante las tormentas, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan. Las temperaturas caerán a alrededor de 10 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 21:06, marcando el final de un día que, aunque comenzará con lluvias, podría dar paso a un cielo más despejado hacia la noche.

Es recomendable que los habitantes de Ponteareas tomen precauciones, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para disfrutar de una jornada segura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.