El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a medida que avance el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en las primeras horas y manteniéndose en niveles críticos del 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa en los periodos iniciales, pero se intensificará a lo largo de la jornada, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en total.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 70% hacia la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente durante las horas de lluvia. Las ráfagas de viento serán más fuertes en la mañana y la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

A medida que el día avance, se espera que las condiciones de tormenta se intensifiquen, con un 65% de probabilidad de tormenta entre las 8:00 y las 14:00 horas, y un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas y condiciones climáticas adversas.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias persistentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, eviten actividades al aire libre y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La puesta de sol está prevista para las 21:06, pero es probable que el cielo permanezca cubierto, lo que dificultará la visibilidad del ocaso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.