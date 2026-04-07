El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen en ciertos periodos, especialmente entre las 02:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos, aunque la cantidad de lluvia esperada no será excesiva.

La temperatura durante el día se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 14 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 17 grados, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. A medida que avance la noche, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en las horas nocturnas. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante los momentos de mayor actividad tormentosa.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 75% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto indica que los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, con cielos más despejados y una disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Poio se mantengan informados sobre las actualizaciones del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.