El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, mientras que la humedad relativa se situará en niveles altos, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. La lluvia será intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que se acerque la tarde.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de lluvia más intensos. La probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 75% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones podrían ser más significativas, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 37 km/h, especialmente en las horas de la tarde, con dirección predominante del sureste. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad relativa continúe alta, lo que podría generar niebla en las horas más avanzadas de la noche.

En resumen, hoy en Pazos de Borbén se anticipa un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a los habitantes que tomen precauciones ante las posibles tormentas y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.