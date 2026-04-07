El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 13 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 14 grados hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas de la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las lluvias.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 6 y 22 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 51 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00, y un 75% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, por lo que se recomienda precaución si se planea realizar actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan. Las temperaturas caerán a 16 grados hacia las 21:00, y la humedad comenzará a descender ligeramente. Sin embargo, la sensación de frescura persistirá debido a la alta humedad y el viento.
En resumen, el día en Oia se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y temperaturas moderadas, lo que invita a la precaución y a estar preparados para condiciones cambiantes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.
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