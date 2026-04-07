El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con un leve descenso hacia la tarde, donde se prevé que la máxima no supere los 20 grados. Las condiciones de nubosidad persistente estarán acompañadas de lluvias intermitentes, con precipitaciones que podrían acumular hasta 6 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 100%.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que podrían llegar a los 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo habitual. Durante la mañana, las rachas serán más suaves, pero se intensificarán a medida que el día avance, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría provocar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando hasta un 80% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Es aconsejable que los residentes de O Rosal tomen las precauciones necesarias si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del sur aportará un toque de brisa, aunque con rachas que podrían ser fuertes. La recomendación es estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones climáticas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.