El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación que alcanza hasta el 95% en las primeras horas. Se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 17 grados durante la mayor parte del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, las condiciones de lluvia se mantendrán, aunque la intensidad podría disminuir ligeramente. La humedad relativa será alta, alcanzando valores de hasta el 84%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de la humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y se prevé que las lluvias se intensifiquen nuevamente, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una probabilidad de tormenta que podría llegar hasta el 80%. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm en este periodo, lo que podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que los residentes de O Porriño tomen precauciones al salir, especialmente en zonas donde el viento pueda ser más fuerte.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque podría haber momentos de calma intercalados con chubascos.

En resumen, el día en O Porriño será mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y que lleven paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.