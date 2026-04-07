El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 02:00 y las 08:00, así como entre las 08:00 y las 14:00. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, acumulando un total de 2 mm en las primeras horas y alcanzando hasta 3 mm en el transcurso del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 14 y 16 grados . A primera hora, se registrarán 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la tarde y alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 86% en las primeras horas y bajando a un 71% al caer la noche. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán los 42 km/h en las primeras horas y manteniéndose entre 25 y 30 km/h durante el resto del día. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 02:00 y las 08:00, lo que podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable, lo que podría influir en la percepción de frío.

A partir de la tarde, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas mejoras temporales en la visibilidad. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, alcanzando hasta un 80% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad climática.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.