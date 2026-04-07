El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitaciones que alcanzará el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 15 grados por la tarde y llegando a los 14 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 70% y el 88%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas suaves, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 9 y 38 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde, y un 75% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen brevemente las precipitaciones.

A lo largo del día, se alternarán momentos de nubes altas y cielos más despejados, pero en general, el ambiente será mayormente nuboso. Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la lluvia y el viento, así como considerar la posibilidad de que las condiciones climáticas cambien rápidamente.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con temperaturas suaves y un viento moderado. Es un día ideal para actividades bajo techo, mientras que quienes salgan deben estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.