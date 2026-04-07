El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que se mantendrá hasta el periodo de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo de la tarde, se espera que la probabilidad de tormentas aumente, con un 80% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones también se intensificarán, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en total durante el día. Las tormentas podrían ir acompañadas de ráfagas de viento más fuertes, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea reducida en momentos de lluvia intensa, especialmente durante las tormentas. Por lo tanto, se aconseja precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias comenzarán a disminuir. Las temperaturas descenderán a unos 14 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La noche se presentará despejada en algunos momentos, pero la posibilidad de lluvias ligeras persistirá.

En resumen, el día en Mos será mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notable del sur. Se recomienda estar preparado para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.