El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 13 y 18 grados . En las primeras horas, la temperatura rondará los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 91% en la mañana y bajando a un 72% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de inestabilidad en el tiempo. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 65% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 75% entre las 8 de la tarde y las 2 de la noche. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir. Las tormentas podrían traer consigo no solo lluvia, sino también vientos racheados que podrían afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan. La temperatura descenderá a unos 13 grados hacia el final del día, y la humedad podría aumentar nuevamente, creando un ambiente fresco y húmedo. En resumen, hoy en Moraña se anticipa un día marcado por la inestabilidad climática, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco que invitan a los ciudadanos a estar preparados y a tomar precauciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.